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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek, ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerle ortak aklın izini sürec
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek, ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerle ortak aklın izini sürecekler."
Politika 26.11.2022, 10:45
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek, ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerle ortak aklın izini sürecekler."