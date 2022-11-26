Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek, ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerle ortak aklın izini sürec

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek, ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerle ortak aklın izini sürecekler."