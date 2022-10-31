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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız" dedi.
Politika 31.10.2022, 11:28
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız" dedi.