Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınları değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Muğla’nın Marmaris ilçesinde Beldibi Şehit Görkem Hasdemir Yangın Kontrol Merkezinde düzenlendiği basın toplantısında yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

53 ilde 270 orman yangını çıktığını 267sinin kontrol altına alındığını Aydın ve Muğla illerinde devam eden yangınlar ile mücadelenin yapıldığını anlatan Bakan Pakdemirli, devam eden yangınlarda 15 uçak, 9 İHA, 64 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinası ile 5 bin 350 personelin çalıştığı bilgisini verdi.

"Yunanistan’ın bizden talebi var"

Yunanistan’ın uçak talebi ile ilgili olarak açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli "Yunanistan’ın bizden uçak talebi var. Biz de bu talebe olumlu bakıyoruz. İhtiyaç fazlası olan uçaklarla alakalı geçici bir süre ile Yunanistan’a, komşumuza yardımcı olma gayreti ile alakalı Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte arkadaşlarımız çalışıyor. 2 tane 40 tonluk OGM’nin kullanmış olduğu İl-76 tip uçak hazırlanmış olup ilgili ülkenin dışişleri protokolün hazırlanması dahilinde yola çıkacak’’ dedi.

"Milas’ta termik santralin riski minimuma indi"

Milas’taki yangınlar ile ilgili olarak konuşan Bakan Pakdemirli, ‘’Milas yangını ile alakalı maalesef makilik alan böyledir. Makinin ateşi aynen meşe odunu gibi çok sert bir odundur iç içe yanan ve çam gibi yanıp geçen bir odun olmadığı için halen mücadelemiz sürüyor. Termik santral ile alakalı riskler minimize olmuş vaziyette ama peşini bırakmadığımız, yol açıp mutlaka ateşin kalbine girip tamamı ile söndürmemiz gereken bir yangınla karşı karşıyayız. Bugün 3 kilometre daha fazla yol yapıldı, Milas’ta termik santrale yakın kül barajı dediğimiz noktadan 3 kilometre kadar içeri girerek yangının kalbine girmek maksatlı ciddi bir çalışma bu çalışmada artık birçok nokta ve odak ele geçirilmiş vaziyette .Şu anda bir odak daha var ona da ulaşmak için yol yapım çalışmaları devam ediyor. Orman yangınının buradaki Kemerköy Termik Santralinin olumsuz etkilememesi için de her türlü şeritler oluşturuldu. Her türlü tahkikat yapıldı, üç ayrı tahkikat yapıldı ormanda, seyreltme çalışmaları şerit çalışmaları bitirildi. Arazözler ile gerekli tedbirler alındı. Risk şu an için minimize edildi. Ama ateşe ulaşmadan ve soğutma faaliyetine başlamadan burası için kontrol edildi diyemiyoruz. Durum düne göre bugün çok daha iyiye gidiyor. İnşallah çok kısa bir sürede arkadaşlardan iyi haber alabiliriz" dedi.

"Köyceğiz’de yangın vadi içine hapsedildi"

Köyceğiz yangını ile ilgili olarak Bakan Pakdemirli, "Köyceğiz’de durum şu an için yangın ormanlık alanda bir vadinin içinde içerisine hapsolmuş vaziyette vadinin içerisinde bir yangın var ama kontrollü bir şekilde yanıyor hava unsurları çalışıyor bunu da tamamen tahkim etmeden kontrol altına alındı diyemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Aydın’da başlayan yangının rüzgar terslik yapmaz ise kontrol altına alınabileceğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bozdoğan’da ki gün içerisinde çıkan bir yangın yayılma eğilimi gösteriyor. Ancak rüzgarın istikrarsızlık göstermemesi durumunda da arkadaşlarımızdan gelen bir bilgi bu yangını da kontrol altına alabilecekleri dair bilgi aldık" dedi.

"Orman hassasiyetimiz büyük"

Orman yangınlarında çalışma prensiplerinden de bahseden Bakan Pakdemirli, "Birinci önleme yani orman yangının çıkmasını önleme, ikincisi eğer çıktıysa söndürme, üçüncüsü de eğer yangın gördüyse bu alan yangın gören alanı birlikte etme çalışmaları bizim için son derece önemli. Bu kapsamda ihbar alınan yangınlara 1600 kişilik ekibimiz hazır. Yangın müdahale ekipleri sezon öncesi eğitimlerini aldılar. Orman köylülerine yangınlara ilk müdahale için 4 bin 162 su tankı bu sezon öncesi dağıtıldı. Yangınlar hakkında askeri birliklere de eğitimler verildi. Hava ve kara kuvvetleri ile de yangınlar konusunda çok ciddi bir koordinasyonumuz var. Şu ana kadar da yangın görevlisi olarak 13 bin 339 kişiye gönüllülük eğitimi verildi. Şu anda da bu gönüllerin bir kısmı sahada çalışıyor. Bu eğitimleri daha kapsamlı hale getireceğiz. Özellikle gönüllü tarafından emniyetli bir şekilde ormana girebilmelerini sağlayacak yangınlarla mücadelede gönüllerin de kullanabileceği mekanizmalar devreye giriyor" diye konuştu.

"Yanan alanlarımızda hasar tespit çalışmaları devam ediyor"

Açıklamasına hasar tespit çalışmalarından bahsederek devam eden Bakan Pakdemirli; "9 İl, 26 ilçe, 180 köyde 7 bin 735 çiftimizin son hasar tespiti yapıldı. Yapılan son hasar tespite göre 53 bin 735 dekar ekili dikili alan, 609 dekar sera, 403 büyük baş, 4 bin 452 küçük baş ,7 bin 822 arılı kovan, 2 bin 167 tarımsal yapı zarar gördü. Tarım alanlarında bedelsiz tohum ve yemler temin edilecektir. Gelen hasar ihbarın 479 Antalya başı çekiyor. 9 milyon lira ilk etapta ödeme yapılacak. Antalya ve Muğla’ya hayvan telefleri ödenmesi için 14 milyon para gönderildi. Bir an önce ödemeleri hızlı başlayacak. Bu konularla ilgili detayları İl ve ilçe müdürlüklerinden alabilirler. Tamamı hibe olmak üzere büyük ve küçükbaş hayvan ile arı kovanları ödenecektir. Yangından etkilenen çiftçilerimizin kredileri hasar tespit ile müracaat etmekle ertelenecektir "dedi.

"Çam balı için yeni alanlar açılacak"

Muğla Çam Balı’nın dünya ve Türkiye için çok önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Şu ana kadar tespit edilen 4 bin 500 arılı kovan maalesef zarar gördü. Sahadaki arkadaşlarımızla hasar tespitler devam ediyor. Türkiye’nin merkezi olan Muğla Çam Balı üretim alanlarında yaralar sarılacaktır. Arıcılara kovan desteği sağlanacaktır. Çam balı üretimi için Milli Parklar sınırları açılacak ve arıcılarımız konaklayabilecektir" dedi.