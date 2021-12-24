Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli protokol tarafından karşılandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uçakla iniş gerçekleştirdiği Zonguldak Havalimanı’nda Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve il protokolü tarafından karşılandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden Alt Yapı Çalışmaları için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede incelemelerde bulunuldu. 2016 yılında TDİ (Sera) OSB projesine başlanarak 2021 mali yılı yatırım programına alınan ve çalışmalara başlanan Sera OSB’yi inceleyen Bakan Pakdemirli, Zonguldak’a hareket etti.