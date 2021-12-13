Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Erzurum’da

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Erzurum’a geldi. AK Parti İl Başkanlığında açıklama yapan Bakan Pakdemirli, “Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin kapanış toplantısına katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Erzurum’a geldi. Bakan Pakdemirli ilk olarak AK Parti Erzurum İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulunun Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım için, hayvancılık için su önemli. Bundan sonra da artık suyun daha az olacağı bir döneme doğru giriyoruz, bunu hep beraber müşahede ediyoruz. Son 2 senedir yağışlarının aşağı yukarı yüzde 25, yüzde 25 azalmak kaydıyla yani ortalama bir seviyenin geçen yıl yani 2021 yılında ortalama yağışlarımız normal bir yağışın yüzde 50’sinin altında gerçekleşti. Bununla mücadelenin tek yolu sulama ve depolama sistemlerini bitirmek, bunlarla alakalı yatırımları tamamlamak gerek. Önümüzde çok büyük yatırımlar olmakla beraber bugüne kadar da çok büyük işlerde yaptık. Türkiye’de sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle dile kolay 613 tane baraj bitirdik diyoruz. Türkiye Cumhuriyet tarihinde AK Parti hükümetleri dönemine kadar yapılan barajların hepsini toplasan hepsi 275 baraj biz onun üzerine 613 ekledik. Günden düne yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Bütçemizi de artırarak devam ediyoruz, bu sene de iyi bir bütçe aldık. Geçen sene bir önce ki seneye göre iki buçuk misli bir bütçe almıştık. Bu sene iyi bir bütçe aldık ama amacımız ek bir bütçeye gidilebiliyorsa, imkanımız varsa bunu değerlendirmek. Erzurum’u biz son iki senedir önceliğimize aldık. Yatırımlara başlayacağız” dedi.

“Bakandan Başkan Öz’e şiir”

Bakan Pakdemirli Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz’e şiir yazdığını belirterek, “Erzurum’da geceyi geçirirken sayın başkanıma bir şey yazdım, “Erzurum’un derdini kendine dert edinen, uyku girmez gözüne işler bitmeden, Mehmet Emin Öz hep gönülden hep özden, geliyoruz işte 2023’te hep birlikte yeniden. Şiirini yazdım. Öte yandan Bakanlığın yatırımlarına bakıldığı zaman 19 yılda 9 milyar civarında Erzurum’a bir yatırım yapıldı. Erzurum bunun karşılığını vermiş durumda 13 misli tarımsal hasılası artmış. Son 19 yılda 363 tesis bugün ki paralarla 3.2 milyar lirada yatırım yapmışız” diye konuştu.

“Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz”

Dünyanın içerisinde olmuş olduğu bir durum var henüz bu maskeleri çıkaramadık. Tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Gıda fiyatları, girdi fiyatlarında, tüm fiyatlarda çok ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde bir artış var. Türkiye’ de olduğu gibi tüm dünyada kuraklık, belirli yerlerde üretim azlığı var. Bugünkü fiyatların artışının sebebini ortaya koyacak da bir şey yok. Buğdayın fiyatı nerdeyse dünya piyasalarında 1.5-2 misline gelmiş, ayçiçeğinin fiyatı 2 misline gelmiş durumda. Bakanlık olarak şöyle bir öngörü yapabiliyoruz. Pandemi ile ilgili riskler ortadan kaldıktan sonra dünyada ki bu fiyat karmaşasının doğru ve düzgün bir yere geleceğini düşünüyoruz. Bu fiyatlarında artmasında ki ana sebeplerden bir tanesi dünyadaki büyük fondan daha önceden hiç girmedikleri kadar gıda ve emtiaların üzerine girmeye başladılar. Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz. Böyle bir dönem Türkiye’nin idare etmesi zor olan bir dönemdi ama AK Partinin güçlü iktidar kadrolarıyla bu dönemi önemli bir problem olmadan atlattık. En önemli mesele dar gelirlinin meselesini çözmekti. Bu fiyat artışlarından bir nebzede olsun vatandaşımızı rahatlatmaya gidiyoruz” şeklinde konuştu.

“Muhalefetin bizi konuşturmamak dışında hiçbir vizyonları yok”

Türkiye’nin gündeminin zor bir gündem olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “Terör de bitti bitecek durumuna gelmiştir. Türkiye zor bir coğrafya da olmasına rağmen 21. yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alabilecek bir ülkedir. Sadece biraz daha sabır. Türkiye ekonomide hak ettiği konumda değildir. Türkiye de ekonomik değerlerinin hepsinde döviz dışında ana meselesi yok gibi gözüküyor. Cuma günü bütçeye gittiğimde bütün partiler hizmet için var. ama AK Parti’ye Türkiye’nin bir kez daha ihtiyacı olduğunu anladım. Muhalefetin bizi konuşturmamak dışında hiçbir vizyonları yok. Eleştirebilecekleri konum yok. Bizlere bağırmak, çağırmak dışında, hata yapmamızı beklemek, o hatanın üzerinden siyasi yapmak, kurumlarımızı yıpratmak dışında hiçbir amaçları yok. Bende dedim ki iktidara gelemezsiniz ya ama geldiğinizi düşünün geldiğinizde devletin kurumlarına ihtiyaç olmayacak mı? Maalesef hiçbir devlete dair görüşleri, vizyonları olmayan ana muhalefet ve onun uydularıyla karşı karşıyayız. AK Parti dışında Türkiye ile ilgili yapabilecekler konusunda doğru politikaları ve duruşları yok. 2023’e doğru giderken Erzurum’da tekrar bayrağı ele alarak, kapı kapı gezelim” açıklamalarında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler AK Parti ziyaretinin ardından Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin kapanış toplantısına katılmak üzere tören alanına geçtiler.