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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük. Mesele uçak meselesi olsaydı ABD, Rusya gibi ülkeler 4-5 günde bu yangınları söndürürdü. Bu işler adet meselesi değil gönül meselesi” dedi.

Politika 11.12.2021, 18:12 11.12.2021, 20:04
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük. Mesele uçak meselesi olsaydı ABD, Rusya gibi ülkeler 4-5 günde bu yangınları söndürürdü. Bu işler adet meselesi değil gönül meselesi” dedi.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenmesi planlanan Teşkilat Akademisinin İzmir ayağı, Balçova Termal Otel’de gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe AK Parti İzmir Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, il yöneticilikleri ve 30 ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Teşkilat Akademisinde partililere hitap eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, organik tarım için ilave destek verdiklerini, su ürünlerini de destek kapsamına aldıklarını ifade ederek, “Hayvancılık desteği en yüksek seviyeden yapılıyor. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da 1. sıradayız. Gelir koruma sigortası ve sözleşmeli üretimi de devreye alarak çiftçimizi koruma kalkanı altına aldık” dedi.

2021 yılında çok ciddi orman yangınlarıyla karşı karşıya kalındığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Aynı sağlık çalışanlarımıza yaptığımız gibi geceleri ışıkları kapatıp açarak orman kahramanlarımızı destekleyelim isterdim. Ormanlarımızdaki yangınları söndürürken şehitler verdik. Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük. Mesele uçak meselesi olsaydı ABD, Rusya gibi ülkeler 4-5 günde bu yangınları söndürürdü. Bu işler adet meselesi değil gönül meselesi. Bizim gönül vermiş bir orman teşkilatımız ve orman kahramanlarımız var. Bu vesile ile şehit olan ormancılarımıza Rabbimden rahmet diliyorum” diye konuştu.

Yüzde 32’ler civarında olan oy oranını 2019’da yüzde 38,6’ya kadar yükselttiklerini hatırlatan Pakdemirli, “İzmir’de deprem oldu, biz vardık. Geçen gün deprem konutlarını teslim ettik. Ne acıdır ki İzmir’in belediye başkanı ortada yoktu” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli’ye plaket takdim etti.

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