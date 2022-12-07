Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’den Tarım’da rekor hedef: 127 milyon ton

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Agroshow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı açılışına katıldı. Bakan Kirişci, “Bu yıl Allah nasip ederse 127 milyon tonu bulan ve tüm zamanların rekoru olarak nitelendiren bir bitkisel üretimi başa çekmiş olacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükçekmece Tüyap Fuar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Agroshow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı açılışı törenine katıldı. Törene Bakan Kirişci’nin yanı sırada çok sayıda sektör temsilcisi de katıldı. Açılıştan konuşmaların ardından Bakan Kirişci ve beraberindeki heyet kurdele kesimi gerçekleştirdikten sonra fuar alanını gezdi.

Açılışı töreni sırasında kürsüde bir konuşma yapan Bakan Kirişci, fuarların önemine atıfta bulunarak, “ Küresel ısınma devamında pandemi ve sonrası Rusya Ukrayna savaşı bu sektörün vazgeçilmezliğini bir kez daha gösterdi. Dünyanın hiçbir coğrafyası bireyi bu sıkıntılar ile bir daha karşılaşmasın. Fuarlar önemlidir aslında fuarlar bir nevi bir kantardır bir terazidir. Çıkarsınız ne kadar ağırlığınız var yeriniz yurdunuz var pazardaki yeriniz nedir fuarlar bunları değerlendirme fırsatı sunar. Dünya ayağınıza gelmiş durumdadır” dedi.

2002 yılından bu yana artan ihracat değerlerine atıfta bulunan Bakan Kirişci, “20 yıldan beri iktidarız 20 yıldan beri bu ülkenin üretimi bitkisel üretim noktasında 90 milyon tondan 117 milyona tona yükseldi. Yaklaşık yüzde 20’lik bir artış. Bu 117 milyon ton 2022 yılı gibi kuraklığın yaşandığı ekstrem bir yıl için kullanılan rakam. Bu yıl Allah nasip ederse 127 milyon tonu bulan ve tüm zamanların rekoru olarak nitelendiren bir bitkisel üretimi başa çekmiş olacağız. 2002 yılında 3.8 milyon dolar olan ihracatımız bugün yaklaşık 25 milyar doları şu anda 11’nci ay itibariyle bulmuş durumda. Yıl sonu hedefimiz 27-28 milyar dolar civarında. Kendi insanı için üreten misafirlerini doyuran ihtiyaçların çeşitliliğini dikkate alıp buna göre çeşitliliğini üreten üreticilere ve bu üreticilerin üretimi sırasında kullanılan makineleri üreten sizlere müteşekkiriz. Zor olan savunma sanayidir. Savunma sanayiinde yüzde 80’i yakaladığına göre bizim bunu daha yukarılara taşıyor olmamız gerek. Bu ülke genç dinamik düşünen bir kuşağa sahip. Var olan enerjimizi sinerjiye dönüştüremedik ve bir şekilde bizden boşalttılar. Artık alın değil akıl terine dönüştürmelerine çok büyük platforma sağladık” diye konuştu.

“20 yıldan beri bu sektörü destekliyoruz”

‘Türkiye yüzyılı’ kapsamında ana maddelerin tarım ve orman olacağını ifade eden Kirişci, “ Yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Tarım ve ormanda ana ekseni oluşturacak. Dünya var olduğu günden beri bu sektörün vazgeçilmezdir. Biz 20 yıldan beri bu sektörü destekliyoruz. Tarım alanları üzerindeki kentleşmeden turizmden kaynaklı olarak bu alanların baskı altında olmasına rağmen bu üretim gerçekleştirmiştir. Tarım ve orman bakanlığı olarak kendi vizyonumuzu güncelledik. Türkiye vizyonunun alt başlığı ama üst sıralarda olan bir başlığı haline getirdik. Bu çerçevede kadınlarımızın ve gençlerin sektöre vereceği destekten haberdar olduğumuz için tarım ve orman gençlik konseyi kurduk. İçerisinde kadınlarımız da var. Bize bir çağ atlatacak. Geldiğimiz günden beri tarım makineleri camiamız bu konuda yeni yüzyıla göre bugün tasavvur edemedikleri konuları dahir madem ki bu yüz yıllık vizyon olacak konuları paydaşlarımız ile birlikte arkadaşlarımız müşterek çalışacak ve bu konuda yerini alacak. Tarım makinelerine desteklerimiz devam ediyor. Hem elle övüneceğim hem de elin tuttuğu aletlerle çalışacağız. Böylelikle daha kaliteli bir üretimi her alanda olduğu gibi tarım makineleri alanında gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

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