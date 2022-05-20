Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Cebrayıl’da fidan dikti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl’da fidan dikti. Zengilan’a geçen Kirişci, Ağalı Köyünde kurulan Akıllı Köyü, Azerbaycan-Türkiye Kardeşlik Bağı’nı ve Dost Agropark’ı da ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, işgalden kurtarılan Karabağ’da temaslarını sürdürüyor. Cebrayıl ilinde Dostluk Ormanı’nın oluşturulacağı alana gelen Kirişci, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ile birlikte fidan dikti. Bakan Kirişci, daha sonra Zengilan ilindeki Ağalı Köyünde Kurulan Akıllı Köyü, Azerbaycan-Türkiye Kardeşlik Bağı’nı ve Dost Agropark’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karabağ temaslarını tamamlayan Kirişci, Azerbaycan’dan ayrılmak üzere Fuzuli Uluslararası Havalimanı’na hareket etti.