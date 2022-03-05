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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: “Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum”
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bugüne kadar hizmet veren Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Politika 05.03.2022, 19:40
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bugüne kadar hizmet veren Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’den hizmet bayrağını devraldık, Gazi Meclisimizde yemin ederek görevimize başladık. Bugüne kadar hizmet veren Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Çiftçimiz, üreticimiz ve tüm paydaşlarımızla, Bakanlık ailemizin çok değerli çalışanlarıyla Tarım ve Orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.