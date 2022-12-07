Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Bitkisel üretimde rekor hedef 127 milyon ton

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Agroshow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı açılışına katıldı. Bakan Kirişci, “Bu yıl Allah nasip ederse 127 milyon tonu bulan ve tüm zamanların rekoru olarak nitelendiren bir bitkisel üretimi başa çekmiş olacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükçekmece Tüyap Fuar Kongre Merkezinde düzenlenen Agroshow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı’nın açılış törenine katıldı. Törene, Bakan Kirişci’nin yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi de katıldı. Bakan Kirişci ve beraberindeki heyet, açılış konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirerek fuar alanını gezdi.

Açılışı töreni sırasında kürsüde bir konuşma yapan Bakan Kirişci, fuarların önemine atıfta bulunarak, “Küresel ısınma devamında pandemi ve sonrası Rusya-Ukrayna savaşı bu sektörün vazgeçilmezliğini bir kez daha gösterdi. Dünyanın hiçbir coğrafyası, bireyi bu sıkıntılar ile bir daha karşılaşmasın. Fuarlar önemlidir aslında, fuarlar bir nevi bir kantardır, bir terazidir. Çıkarsınız, ne kadar ağırlığınız var, yeriniz yurdunuz var, pazardaki yeriniz nedir, fuarlar bunları değerlendirme fırsatı sunar. Dünya ayağınıza gelmiş durumdadır” dedi.

2002 yılından bu yana artan ihracat değerlerine atıfta bulunan Bakan Kirişci, “20 yıldan beri iktidarız. 20 yıldan beri bu ülkenin üretimi bitkisel üretim noktasında 90 milyon tondan 117 milyona tona yükseldi. Yaklaşık yüzde 20’lik bir artış. Bu 117 milyon ton 2022 yılı gibi kuraklığın yaşandığı ekstrem bir yıl için kullanılan rakam. Bu yıl Allah nasip ederse 127 milyon tonu bulan ve tüm zamanların rekoru olarak nitelendiren bir bitkisel üretimi başa çekmiş olacağız. 2002 yılında 3,8 milyon dolar olan ihracatımız bugün yaklaşık 25 milyar doları şu anda 11’inci ay itibarıyla bulmuş durumda. Yıl sonu hedefimiz 27-28 milyar dolar civarında. Kendi insanı için üreten, misafirlerini doyuran, ihtiyaçların çeşitliliğini dikkate alıp, buna göre çeşitliliğini üreten üreticilere ve bu üreticilerin üretimi sırasında kullanılan makineleri üreten sizlere müteşekkiriz. Zor olan savunma sanayiidir. Savunma sanayisi yüzde 80’i yakaladığına göre bizim bunu daha yukarılara taşıyor olmamız gerek. Bu ülke; genç, dinamik, düşünen bir kuşağa sahip. Var olan enerjimizi sinerjiye dönüştüremedik ve bir şekilde bizden boşalttılar. Artık alın değil, akıl terine dönüştürmelerine çok büyük platform sağladık” diye konuştu.

“20 yıldan beri bu sektörü destekliyoruz”

‘Türkiye Yüzyılı’ çerçevesinde ana maddelerin tarım ve orman olacağını ifade eden Kirişci, “Yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak. Tarım ve ormanda ana ekseni oluşturacak. Dünya var olduğu günden beri bu sektörün vazgeçilmezdir. Biz, 20 yıldan beri bu sektörü destekliyoruz. Tarım alanları üzerindeki kentleşmeden, turizmden kaynaklı olarak bu alanların baskı altında olmasına rağmen bu üretim gerçekleştirmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kendi vizyonumuzu güncelledik. Türkiye vizyonunun alt başlığı ama üst sıralarda olan bir başlığı haline getirdik. Bu çerçevede kadınlarımızın ve gençlerin sektöre vereceği destekten haberdar olduğumuz için Tarım ve Orman Gençlik Konseyi kurduk. İçerisinde kadınlarımız da var. Bize bir çağ atlatacak. Geldiğimiz günden beri tarım makineleri camiamız, bu konuda yeni yüzyıla göre bugün tasavvur edemedikleri konuları dahi, -mademki bu yüz yıllık vizyon olacak- paydaşlarımız ile birlikte, arkadaşlarımız müşterek çalışacak ve bu konu da yerini alacak. Tarım makinelerine desteklerimiz devam ediyor. Hem elle övüneceğim hem de elin tuttuğu aletlerle çalışacağız. Böylelikle daha kaliteli bir üretimi her alanda olduğu gibi tarım makineleri alanında gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.