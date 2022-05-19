Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Aliyev tarafından kabul edildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan temaslarına devam ediyor. Bakan Kirişçi, Bakü temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kirişci, Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletirken, Aliyev de teşekkür ederek Erdoğan’a selam yolladı. Cumhurbaşkanı Aliyev birkaç gün önce Türkiye’ye yaptığı ziyareti hatırlatarak karşılıklı ziyaretlerin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki rolünün önemine dikkat çekti. Aliyev ayrıca Vahit Kirişci’nin Tarım ve Orman Bakanı olarak atanmasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. İşgal sırasında Karabağ’da tarımla ilgili her şeyin Ermeniler tarafından yok edildiğini kaydeden Aliyev, işgalden kurtarılan topraklarda ve diğer alanlarda geniş çaplı tarım çalışmalarının planlandığını söyledi. Aliyev, bu bağlamda işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye ile tarım alanında yakın iş birliği ve ortak faaliyetlerin yürütüldüğü hatırlattı.

Bakan Kirişci ise göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan’a yaptığını ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği ve bu iş birliğinin gündeminde tarımın önemli bir rol oynadığı belirtildi.