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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: “Afrika’nın güneyinde bakir alanlar var”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Afrika’nın güneyinde birçok bakir alanın olduğunu belirterek, “Afrika’nın özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alandaki üretimle birlikte bunu ülke olarak yapabilecek, başarabilecek durumdayız” dedi.

Politika 11.03.2022, 18:51
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: “Afrika’nın güneyinde bakir alanlar var”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Afrika’nın güneyinde birçok bakir alanın olduğunu belirterek, “Afrika’nın özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alandaki üretimle birlikte bunu ülke olarak yapabilecek, başarabilecek durumdayız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Adana’da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Kirişci, tarım sektörünün önemine değinerek “Bu sektörün dokunmadığı yer yok. Güzel dokunursak bizi başarılı kılmaması için bir sebepte yok. İşimizi savsaklarsak bu sektörün alaşağı edemeyecek sektör yok. Hem 85 milyonumuzu hem turistleri hem de ihracı noktasında bir sorumluluğu olan bir sektör” diye konuştu. Çukurova’nın dünyanın 4 verimli ovasından biri olduğunu aktaran Bakan Kirişci, “Adana’ya Allah 2 nehir vermiş. O nehirden denize dökülen sularımız var. Bereketli ovamız var. Çukurova, dünyanın 4 verimli ovasından birisi. Su sıkıntısı olmayan bir ovayız. Cenab-ı hak bütün torpili bize vermiş. Bu üretimin Adana’dan dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’nın en genç nüfusuna sahibiz”

Üreticilere yaptığı ‘Emtia fiyatlarını endişe etmeyin’ çağrısını yineleyen Prof. Dr. Vahit Kirişci, daha sonra şunları söyledi: “Üreticilerimizin mazot, gübre, ilaç ve emtia fiyatlarından endişe etmemelerini, tarlalarına, bağlarına, bahçelerine, ahır ve ağıllarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Biz çünkü üreterek değerliyiz. Önce üreteceğiz sonra hem biz hem de bizim dışımızdakiler tüketecek. Fahiş fiyatlarından dolayı endişe taşımasınlar. Önce pandemi ardından da iki ülkenin savaşından dolayı yaşanan türbülans var. Bundan etkilenmeyen kimse yok. Bu herkesi etkiliyor. İyi ki Adana’mız var. İyi ki 81 ilimiz var. Ürünümüzün fazlası olduğunda onları yurt dışına pazarlayan dış ticaret firmalarımız var. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu bizim için bir fırsat.”

“Türkiye’den 3 buçuk saatlik uçuşla 55 ülkeye ulaşılabiliyor”

Türkiye’den yaklaşık 3 buçuk saatlik uçuşlarla 55 ülkeye ulaşılabileceğini aktaran Kirişci, “Ülkemiz, tam doğu-batı, kuzey-güneyin buluştuğu bir yer. Bizim çok büyük, derin ve kadim bir kültürümüz var. Bir taraftan Afrika, bir taraftan Orta Doğu, bir taraftan Kafkasya, tüm dünyayla ilişkilerini geliştiren bir ülke konumuna geldik. Eskiden sadece lafını ederdik. 3 buçuk saatte 55 ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Amerika, 6 saatte okyanusu geçemezken biz 55 ülkeye, 2 milyara yakın bir nüfusa erişebilecek bir ülkeyiz” dedi. Afrika’daki birçok bakir alana değinen Bakan Kirişci, “İçeride ki misyonumuzun farkındayız. Ancak dışarıda ki komşu ülkeler başta olmak üzere dünya ile olan entegrasyonumuzu konsolide etmek adına bunun bilincinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Afrika’nın özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alandaki üretimle birlikte bunu ülke olarak yapabilecek, başarabilecek durumdayız” diye konuştu.

“Üretime asla uzak durmayalım”

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lütfen bu girdilere, bu girdilerden dolayı üretime asla uzak durmayalım. İnşallah yarın, bugünden çok daha güzel olacak. Bütün bu sıkıntılar geride kalacak. Bu pandemi ve devamında globale dönüşen bir savaş halini de inşallah fırsata dönüştürerek ülkemizi daha mutlu, refah ülke grubu içerisine dahil etmiş olacağız.”

Bakan Kirişci’ye ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve milletvekilleri eşlik etti.

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