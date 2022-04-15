Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Politika 15.04.2022, 14:49
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."