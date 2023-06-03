Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı olarak İbrahim Yumaklı’yı atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin bakanlığı döneminde bakan yardımcılığı görevini sürdüren İbrahim Yumaklı, Erdoğan tarafından yeni Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı.

Yarın gerçekleştirilecek devir teslim töreniyle görevine resmen başlayacak olan Yumaklı, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmasının ardından 1993 yılında Marshall Boya A.Ş.’de ithalat işlemleri uzmanı olarak iş hayatına adım attı. 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yapan Yumaklı, 2011 yılında Aljazeera Türkiye’de çalışmaya başladı. Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye’nin sahip olduğu televizyon kanalını yönetmesi sonrası Ocak-Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürüttü. Ekim 2016 tarihinden itibaren GÜBRETAŞ’ta Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Yumaklı, 7 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı görevine getirildi. Yumaklı, 3 Haziran 2023’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı.

İngilizce bilen Yumaklı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kirişci’nin mesajı

Kabinenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yumaklı’nın bakanlığını kutlayan Kirişci, yeni kabinenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Ülkemize ve aziz milletimize hizmet etme onurunu bizlere takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Tarım ve Orman Bakanı görevine getirilen çalışma arkadaşım İbrahim Yumaklı’yı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabb’im ülkemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin inşallah” dedi.