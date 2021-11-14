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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak."
Politika 14.11.2021, 14:59
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak."