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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'na TMO cevabı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tarımsal ürünlerin alım fiyatlarına yönelik açıklamasına yanıt verdi.

Politika 02.11.2021, 23:12
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'na TMO cevabı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ilişkin sözlerine yazılı cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, bazı tarımsal ürünlerin TMO tarafından çiftçilerden ucuza aldığı, buna karşılık aynı ürünlerin daha pahalıya ithal edildiğine yönelik iddialarda bulunduğunu öne süren  Pakdemirli, "Ülkemizin buğday, arpa, nohut ve yeşil mercimek üretimi genel olarak yurt içi tüketimimizi karşılamaktadır. Son 10 yıla bakıldığında buğday üretimimiz ortalama 20 milyon ton, arpa üretimimiz 7,2 milyon ton, nohut üretimimiz 530 bin ton, yeşil mercimek üretimimiz ise 31 bin ton seviyesindedir. 

TMO 2021 dönemi alım fiyatları 17 Mayıs 2021 tarihinde, bir önceki yıla göre yüzde 36 artışla ekmeklik buğday için 2 bin 250 TL/Ton, makarnalık için 2 bin 450 TL/Ton, arpa için ise yüzde 37 artışla 1750 TL/Ton olarak açıklanmış ve fiyatlar üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu artış oranları son 18 yılda açıklanan en yüksek orandır.

Söz konusu alım fiyatlarının açıklandığı dönemde uluslararası piyasada buğdayın tonu 269 dolar, arpanın tonu 209 dolara karşılık gelmektedir. TMO'nun alım fiyatları, dünya çiftçilerinin ürününü pazarladığı fiyatların üzerinde açıklanmıştır" açıklamasında bulundu.

"Ancak mayıs ayı sonundan itibaren yaşanan kuraklığın etkisinin rekolteye yansıması (üretim azalışı) ve ülkelerin pandemiye bağlı artan talepleri nedeniyle dünya fiyatlarının yükselmesi neticesinde yurt içi fiyatlarda da hızlı yükselişler yaşanmıştır" diyen Pakdemirli açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verdi:

"Üreticilerimiz piyasa fiyatlarının daha yüksek olması halinde içinde bulunduğumuz sezonda olduğu gibi ürünlerini yüksek seviyedeki cari piyasa fiyatlarından zaten pazarlamaktadır. Dolayısıyla mayıs ayında açıklanan TMO alım fiyatlarıyla kasım ayındaki piyasa fiyatlarının karşılaştırılması doğru değildir. Üreticilerimiz artan piyasa fiyatlarından yararlanmıştır. Nitekim hasat döneminde buğday fiyatları 2 bin 800 TL/ton seviyesine kadar çıkmış olup üreticilerimiz ürünlerini bu fiyattan da pazarlamışlardır. Öte yandan, ihracat odaklı üretim yapan un, bulgur, bisküvi, makarna ve irmik sanayinin ihtiyaçları için buğday ithalatı yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2002-2021 yılları arasında toplam 21 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 35 milyar dolarlık buğday ve mamulleri ihraç edilmiştir. Böylece bu dönemde yaklaşık 14 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verilmiştir. Bakliyata bakıldığında ise nohutta; geçtiğimiz 2020/21 sezonunda 10 bin tonluk (11 milyon dolar) ithalat yapılmasına karşılık 167 bin ton (109 milyon dolar) ihracat yapılmıştır. Sonuç olarak ülkemiz hububat ve bakliyatta kendine yeterli olup, pandemi ve iklim koşulları nedeniyle şu anda dünyada oluşan fiyatlarla hasat sezonundan açıkladığımız fiyatları karşılaştırmak doğru değildir. Bakanlık olarak daima çiftçilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam ediyoruz."

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