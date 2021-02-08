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Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli: “Demokratik söylemlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl,i Aydın Adnan Menderes Müzesi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar ile ilgili olarak gençlere seslenerek, “Demokratik söylemlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir” dedi.

Politika 08.02.2021, 13:01
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Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli: “Demokratik söylemlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl,i Aydın Adnan Menderes Müzesi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar ile ilgili olarak gençlere seslenerek, “Demokratik söylemlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Aydın ziyaretinin ilk durağı Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’ndeki Çine Çayı yanında yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi oldu. Bakan Pakdemirli, yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve önümüzdeki aylarda açılması planlanan müzeyi gezerek incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli: “Söz Milletindir’in adresindeyiz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ndeki çalışmaları inceledikten sonra yaptığı açıklamada, “Söz Milletindir”in adresine geldiklerini ifade ederek, “Müzeyi biraz önce gezdik. Zor bir coğrafyadayız. Ama diğer taraftan da bir çok konuda genç olan demokrasimizde ders almamız gereken konular olduğunu da düşünüyorum. İdealist gençler ve inanlar bunları yapabiliyor. Allah rahmet eylesin babamızda bu idealizmle beraber Menderes ailesinin yanında, neredeyse kimsenin kalmadığı bir dönemde yanında yer alabilmiştir. Nasıl ki 15 Temmuz’da herkes meşru iktidarın yanında yer aldıysa da o dönemde bu idealist genç Adnan Menderes ve ailesinin yanında yer alabilmişti. Tabii ki Adnan Menderes’in eşi Berrin hanımında anneme hediye ettiği bir gümüş şekerlik var. Bu annemin en kıymetli hatıralarından biri olan gümüş şekerliği, müze açıldığında buraya hediye edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza bu eserin Türkiye’ye kazandırılması için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Demokratik söylemlerin adresi, sokaklar değildir”

Demokrasiye herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Elbette bugün yaşadığımız olaylara bakacak olursak, Boğaziçi’nde de gençlerimiz çıktı bir şeyler söyledi. Elbette herkesin bir şeyler söylemeye fikrini beyan etmeye hakkı vardır. Ama mutlaka kanun ve nizamlar çerçevesinde olması gerekir. Özellikle bu tarz toplumsal olaylarda provokasyon başladığı zaman terör örgütleri bu işin içine girdiği zaman gençlerimizin ve ailelerimizin gençlerimizi bu olayların içinden çekmeleri lazım. Gençlerimizin veya geleceğe yönelik idealleri olan kardeşlerimizin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir. Gönlüne en yakın patiye gidip üye olması buralarda plan proje üretmesi vatandaşın milletin sevgisini kazanması ve sonrasında iktidara gelip, dediklerini yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani demokratik söylemlerin adresinin sokaklar değil, siyasi partiler olduğunu ve gençlerimizin de hevesli olanlarının siyasi partilerde yer alması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli müze ziyareti sonrasında, Gökbel ve Çine Adnan Menderes Barajı’nda incelemelerde bulunacak.
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