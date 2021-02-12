Tarihi Kırkgöz Köprüsü restore ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar’da turizme katkı sağlayacak olan Bolvadin Tarihi Kırkgöz Köprüsü Antik Yol ve Taş Köprü uygulama projesi ihalesinin gerçekleştiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, devasa yatırım projelerinin yanı sıra geçmişin izini taşıyan tarihi köprülere sahip çıkarak ülkenin çeşitli noktalarındaki köprü restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi köprüleri gün yüzüne çıkaran Bakanlık, Afyonkarahisar’da turizme katkı sağlayacak olan Bolvadin Tarihi Kırkgöz Köprüsü Antik Yol ve Taş Köprü uygulama projesi ihalesinin gerçekleştiğini ve en kısa sürede proje çalışmalarına başlanılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Selçuklu ve Osmanlı döneminde kapsamlı onarımlar geçirmiş olan köprünün günümüzde 57 adet kemeri bulunmaktadır. Köprü, Osmanlı döneminde (16. yy.) Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat seferi hazırlıkları sırasında Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. Bu onarımlarda Mimar Sinan tarafından köprüye bir namazgah ve 22 adet kemer eklenmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılar tarafından ulaşımı engellemek amacıyla köprünün tahrip edilmiş olan üç adet kemeri 1922 yılında onarılmıştır” denildi.

“Tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıyoruz”

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu döneminden kalma 400 metre uzunluğa ve 57 kemere sahip tarihi Kırkgöz Köprüsü’nün turizme kazandırılacağını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Kırkgöz Köprüsü de buna güzel bir örnek olacak. Bölge kurulları ile görüşmeler yapıp, buraları turizme kazandıracağız. Bu tarihi köprüler ülkemizin önemli değerleridir” dedi.

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1988 tarihinde tescillenen tarihi Kırkgöz Köprüsü’nün Antik Yol ve Taş Köprü Uygulama projesi ihalesinin 29 Ocak’ta gerçekleştiği ve en kısa sürede proje çalışmalarına başlanacağı belirtildi.