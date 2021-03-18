Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli hayatını kaybetti

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu, Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli’nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan yaptığı açıklamada, 6 Mart’ta Jakaya Kikwete Kardiyak Enstitüsüne kaldırılan Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli’nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatı kaybettiğini bildirdi. Cenaze töreniyle ilgili düzenlemeler yapılırken ülkenin 14 günlük bir yas sürecine gireceğini duyuran Hassan, bu süreçte Tanzanya’daki tüm bayrakların yarıya indirileceğini ifade etti.