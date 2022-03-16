Tansu Çiller'in Yeniden Refah-Yol Formülü Tutar Mı!
Eski Başbakan Tansu Çiller'in adını son günlerde sıkça duyar olduk. çiller siyasete dönüş mesajları verirken Merkez Sağ'da yeniden oluşumun gerekliliğinden bahsediyor. Çiller'in Doğru Yol Partisi'nin başına geçmeyi deneyeceği ve Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile işbirliği konusunu değerlendirdiği kulislerde konuşuluyor.
1996 - 1997 yıllarında çok başarılı bir ikili oluşturan Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller'in oluşturduğu Refah Yol hükümeti bütçe denkliğini sağlamış ve başarılı olmuştu. Ancak Refah Yol hükümeti 28 Şubat Postmodern derbesiyle Erbakan istifa ettirilmek sureti ile sona erdirilmişti.
Çiller'in, merkez sağdaki oyların İyi Parti'ye gidişini önlemek için Fatih Erbakan ile işbirliğini düşündüğü ve merkez muhafazakar oyları Yeniden Refah yol oluşumunda toplayarak Cumhur ittifakına destek vereceği konuşuluyor.
Eski Başbakan Tansu Çiller 2016 yılında 15 Temmuz hain Fetö darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vermiş, koalisyonların ülkeye zarar verdiğini örneklerle açıklamıştı. Çiller yakın zamanda yaptığı açılamada ise: “Koalisyon hükümetleri darbelerden beterdir, ekonominin, çok partili koalisyonlar döneminde, darbelerin verdiği zarardan daha fazla etkilendi" ifadelerini kullanmıştı. Çiller ayrıca: “Türkiye'nin darbeler döneminde büyümesi yüzde 3.1'dir. Tek parti iktidarları döneminde ise yüzde 6'nın üzerindedir" demişti.
Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu ise kaleme aldığı yazısında: 'Çiller önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı’na karşı Fatih Erbakan’ın Genel Başkan olduğu Yeniden Refah Partisi ile ittifak yaparak ANADOLU İTTİFAKI olarak Cumhur İttifakı’na destek verecek. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.