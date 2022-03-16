Tansu Çiller'in Yeniden Refah-Yol Formülü Tutar Mı!

1996 - 1997 yıllarında çok başarılı bir ikili oluşturan Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller'in oluşturduğu Refah Yol hükümeti bütçe denkliğini sağlamış ve başarılı olmuştu. Ancak Refah Yol hükümeti 28 Şubat Postmodern derbesiyle Erbakan istifa ettirilmek sureti ile sona erdirilmişti.

Çiller'in, merkez sağdaki oyların İyi Parti'ye gidişini önlemek için Fatih Erbakan ile işbirliğini düşündüğü ve merkez muhafazakar oyları Yeniden Refah yol oluşumunda toplayarak Cumhur ittifakına destek vereceği konuşuluyor.

Eski Başbakan Tansu Çiller 2016 yılında 15 Temmuz hain Fetö darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vermiş, koalisyonların ülkeye zarar verdiğini örneklerle açıklamıştı. Çiller yakın zamanda yaptığı açılamada ise: “Koalisyon hükümetleri darbelerden beterdir, ekonominin, çok partili koalisyonlar döneminde, darbelerin verdiği zarardan daha fazla etkilendi" ifadelerini kullanmıştı. Çiller ayrıca: “Türkiye'nin darbeler döneminde büyümesi yüzde 3.1'dir. Tek parti iktidarları döneminde ise yüzde 6'nın üzerindedir" demişti.