Tanju Özcan: "Muharrem İnce’yi ikna etmek için çok uğraştık"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştüklerini açıklayarak, "Sayın Muharrem İnce’yle saatlerce konuştuk. İkna etmek için çok uğraştık. Muharrem İnce belli konulara kızgın" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman ile birlikte Ankara’ya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmeye gittiğini açıkladı. Görüşmenin detaylarını aktaran Özcan, İnce ile saatlerce görüştüklerini ancak herhangi bir netice alamadıklarını ifade etti.

"İkna etmek için çok uğraştık"

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi doğrultusunda Muharrem İnce ile görüşmeye gittiklerini açıklayan Başkan Özcan, "Ben çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman kardeşimle birlikte Ankara’ya gittim. Bir ön görüşme için, genel merkezin, genel başkanın bilgisi doğrultusunda. Nedir bizim Nadir Bey ile ortak özelliğimiz? Biz Muharrem İnce ile geçmişte en yakın yol yürüyen arkadaşlarıydık. Bu sebeple gittik. Sayın Muharrem İnce ile saatlerce konuştuk. Evinde de konuştuk, partisinde de konuştuk. Saatlerce konuştuk. İkna etmek için çok uğraştık. Muharrem İnce belli konulara kızgın. Sağlık problemleri de var ama bunların hiçbiri gerekçe olamaz. ’Türkiye’nin geleceği için lütfen bu desteği açıklayın’ dedik. Ancak şu ana kadar olumlu bir cevap alamadık. Alamayacağız gibi de görünüyor" dedi.

"Yapılan bu montajlarla ilgili bizim de ne kadar üzüldüğümüzü anlattık"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kızgınlıkları olduğunu ifade eden Başkan Özcan, "Kendine göre kırgınlıkları, kızgınlıkları var. Ha Zeydan Bey konusuna gelince, Zeydan Bey Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız. Biz oradayken Büyükçekmece belediye başkanıyla birlikte geldiler ama biz onlarla gitmiş değiliz. Onlar genel başkanın bilgisi dahilinde geldi, gelmedi bilmiyorum ama biz tamam, ben genel başkanın bilgisi doğrultusunda bu ziyareti gerçekleştirdik. Kendisine de söyledik zaten. Eskilerden konuştuk. Mevcut durumdan konuştuk. Yapılan hatalardan konuştuk. Kendisine yapılan bu montajlarla ilgili bizim de ne kadar üzüldüğümüzü anlattık. O da bazı yaşadıklarını bizimle paylaştı. Ama dedik ki, yani kişisel duygularımızı, düşüncelerimizi bir tarafa bırakma zamanı. Yani yarın bir gün Erdoğan bir o yüzde bir oyla kazanırsa insanlar sorumlu aramaya başlayacaklar. Lütfen dedik, ‘Sayın İnce, tarihin size verdiği görevi yerine getirin’ dedik. Kendisi de gerekli değerlendirmeleri yapacağını arkadaşlarıyla birlikte yapacağını söyledi ama şu ana kadar olumlu bir dönüş maalesef olmadı" dedi.