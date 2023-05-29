Taliban’dan Erdoğan’a tebrik

Afganistan’daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığı da, Twitter hesabından Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund'un kutlama mesajını paylaştı. Mesajında, Türkiye'yi “dost ve kardeş ülke” olarak tanımlayan Ahund, seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. Türk ve Afgan dostluğunun sürmesini arzuladığını ifade eden Ahund, Türkiye'nin dünyada ve bölgede özel bir yeri bulunduğunu hatırlattı.