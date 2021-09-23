banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı

Taliban, gelecek yıl yeni anayasa taslağı hazırlamak için komisyon kurmayı planlıyor

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban’ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını aktardı.

Politika 23.09.2021, 19:38
Taliban, gelecek yıl yeni anayasa taslağı hazırlamak için komisyon kurmayı planlıyor

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban’ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını aktardı.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından kurulan geçici hükümetin yeni anayasa için çalışmalara başlayacağı aktarıldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban’ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını belirterek, "Yeni anayasa yapım süreci birkaç ay içinde başlayacak. Hükümetimizin ülkemizden bilim adamları, hukukçular ve uzmanlar tarafından oluşturulacak bir anayasaya sahip olması için çalışıyoruz" dedi.

Yeni bir anayasa hazırlama sürecinin ne zaman başlayacağına değinen Mücahid, "Büyük ihtimalle bu çalışma gelecek yıl başlayacak ve komisyon emirliğimiz tarafından atanacak" ifadelerini kullandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0