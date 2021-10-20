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Taliban, Afganistan görüşmeleri için Moskova’da

Taliban heyeti, Rusya’da bugün yapılan Afganistan görüşmeleri için Rusya’nın başkenti Moskova’ya ulaştı.

Politika 20.10.2021, 12:26
Taliban, Afganistan görüşmeleri için Moskova’da

Taliban heyeti, Rusya’da bugün yapılan Afganistan görüşmeleri için Rusya’nın başkenti Moskova’ya ulaştı.

Rusya’nın başkenti Moskova, bugün Afgnaistan konulu konferansa ev sahipliği yapıyor. Taliban heyeti, Afganistan görüşmeleri için Moskova’ya ulaştı. Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’na ulaşan heyet daha sonra zirvenin yapılacağı President Otel’e hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında otele ulaşan heyet, Rus diplomatlar tarafından karşılanarak toplantı salonuna geçti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan zirveye 10 ülkenin temsilcileri de katılıyor. Diğer ülkelerin temsilcileri Moskova’ya dün ulaşırken zirvenin ardından Afganistan’daki sürece dair bir bildiri yayınlanması bekleniyor.

Afganistan konulu Moskova zirvesinin ilki Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere 11 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla 14 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşmişti.

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