Tahran’da ABD’nin Büyükelçiliğinin işgalinin 43. yıl dönümü kutlandı

İran’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 43. yıl dönümü, eski ABD Büyükelçiliği önünde ve İran’ın farklı şehirlerinde düzenlenen gösterilerle kutlandı.

İran’da casusluk yuvası olarak adlandırılan ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 43. yıldönümü başkent Tahran’da bulunan Talagani Caddesi üzerindeki ABD’nin eski Tahran Büyükelçiliği önünde ve İran’ın farklı şehirlerinde düzenlenen gösterilerle kutlandı. "Küresel Emperyalizm ile Mücadele" günü olarak anılan, ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin 43. işgal yıldönümünde İranlılar, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. İran’daki rejim karşıtı gösterilere ve iç karışıklığa destek verdikleri gerekçesiyle başta ABD olmak üzere Batılı ülkelere tepki gösterilen protestoda intikam çağrıları yapıldı. Sokaklara dökülen binlerce İranlı, “Kahrolsun ABD”, “Kahrolsun İsrail” ve “Biz ABD’yi ayaklarımızın altına alıyoruz” yazılı pankartlar taşıdı. Gösteride, çocuklar ve gençler İran devrim marşlarını okurken, diğer yandan İran’da terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü lideri Meryem Recevi, yurtdışında yaşayan İranlı aktivist Mesih Alinejad ve bazı ülke liderlerine ait karikatürlerin bulunduğu pankartlar yer aldı.

ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin işgali

İran İslam Devrimi’nin lideri Ayetullah Humeyni’nin "casusluk yuvası" ilan ettiği ABD’nin Tahran Büyükelçiliği, İran İslam Devrimi’nden 9 ay sonra 4 Kasım 1979’da devrimi destekleyen bir grup İranlı üniversite öğrencisi tarafından işgal edilmişti. Devrim lideri Humeyni’nin "1’incisinden daha büyük bir devrim" şeklinde nitelendirdiği büyükelçilik işgalinde, ABD’li 52 diplomat 444 gün boyunca rehin tutulmuştu. Olaydan sonra İran ile ABD arasındaki tüm diplomatik köprüler yıkılırken, Tahran yönetimi, söz konusu ABD Büyükelçiliğinde kendilerine karşı hazırlanan 70 casusluk belgesi ele geçirildiğini ileri sürmüştü.