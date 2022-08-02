Son Dakika
Tahıl sevkiyatı için Ukrayna’nın Odessa Limanından yola çıkan Razoni isimli gemi İstanbul açıklarında görülmeye başlandı.
Tahıl sevkiyatı için Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan yola çıkan Razoni isimli gemi İstanbul açıklarında görülmeye başlandı.
Tahıl sevkiyatı için Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan yola çıkan Razoni isimli gemi İstanbul açıklarında görülmeye başlandı.
Politika 02.08.2022, 18:54
Tahıl sevkiyatı için Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan yola çıkan Razoni isimli gemi İstanbul açıklarında görülmeye başlandı.