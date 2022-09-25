Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin: “Müzakereleri devam ettirmeye hazırız”

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Müzakereleri devam ettirmeye hazırız. Tacik ve Kırgız halklarının barış, dostluk ve uyum ortamında birlikte yaşama hakkına sahip olduklarına inanıyoruz" dedi.

ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunda konuşma yapan Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, geçtiğimiz günlerde Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalara değindi. Sınır sorunlarının çözümü için ortak çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Muhriddin, “Müzakereleri devam ettirmeye hazırız. Tacik ve Kırgız halklarının barış, dostluk ve uyum ortamında birlikte yaşama hakkına sahip olduklarına inanıyoruz” dedi. Muhriddin, iç savaşın atlatılmasının ardından Tacikistan’ın barışın kıymetini bildiğini ve tüm çabalarını bölgede barış ve istikrarın hüküm sürmesi için yönlendireceğini sözlerine ekledi.

Tacikistan-Kırgızistan sınırındaki 8 karakol kaldırılacak

Kırgızistan-Tacikistan sınırında 14-17 Eylül tarihleri arasında aralıklarla yaşanan çatışmaların ardından ateşkes anlaşması sağlanmıştı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Tacik mevkidaşı Saymumin Yatimov ile protokol imzaladıklarını belirtti. Bu protokolün amacının iki ülke arasında en son yaşanan çatışmaların sonuçlarını gidermek ve çatışmaları önlemek olduğunu ifade eden Taşiyev, protokolün temelinde yerel yönetim kurumlarına ve kolluk kuvvetlerine talimatların verildiğini söyledi. Taşiyev, protokol gereği daha önceki çatışmaların kaynağı olan Kırgızistan tarafından Tamdık, Bulak Başı, Katta Tuz ve Daça’daki, Tacikistan tarafından ise Bedak, Keh, Kara Çikum ve Şarşene’deki sınır karakollarının kaldırılacağını belirtti. Tartışmalı sınırların belirlenmesiyle ilgili komisyon çalışmalarını hızlandırma kararı aldıklarını ifade eden Taşiyev, "Böylece Kırgız tarafından 4, Tacik tarafından 4 sınır karakolu kaldırılıyor. Önceki çatışmaların kaynağının ortadan kaldırılması için bir fırsat oluştu" dedi.