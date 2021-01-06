Suudi Bakan Al-Jubeir, “Körfez Zirvesi, dış tehditlerle yüzleşme için önemli”

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Jubeyr ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad ev sahipliğinde gerçekleştirilen Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) 41. Zirvesinde Al-Ula Bildirisinin imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 41. Zirvesi, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısındaki Al-Ula kentinde dün düzenlenmişti. Zirveye katılan ülkeler, Katar ile krizi sonlandıran Al-Ula Bildirisini imzalamıştı. Al-Ula Bildirisinin imzalanmasının ardından sosyal medyada hesabından açıklama yapan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Jubeyr,” Al-Ula’daki Körfez Zirvesi, Körfez ülkeleri dış tehditlerden koruyacak. Bu zirve, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) için yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Bu adım tarihe kaydedilecek“ ifadelerini kullandı. Adel Al-Jubeir, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı tebrik ederek, “Körfez ülkelerinin, vatandaşları için iyi bir gelecek sağlaması hedeflenen Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) 41. Zirvesi başarılıydı” dedi.

Pompeo: “Körfez İşbirliğini memnuniyetle karşıladık”

Al-Ula Bildirisinin imzalanmasını öven ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, “Al-Ula Bildirisi, Körfez ve Arap birliğini işbirliğini yeniden tesis etmek için olumlu bir adım” dedi. Körfez ülkelerinin farklı alanlardaki işbirliğin yeniden başlaması kararının alınmasına mutlu olduğunu dile getiren Pompeo, "Askeri, ekonomik, sağlık ve kültürel alanlarda yeniden tesis edilen işbirliğini memnuniyetle karşıladık. Körfez ülkelerinin farklılıklarını çözmeye devam edeceğini umuyoruz" İfadesini kullandı.

Pompeo, ”Birleşmiş bir Körfez bölgesi, halkın ve ürünlerin serbest akışıyla bütün körfez ülkelerine refah getirecek. Ve bunu her zaman vurguladık. Bütün taraflar, güçlü diplomatik ilişkileri engelleyen dış tehditlerle karşı birleşmeli” sözlerini kullandı.

Öte yandan, Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) 41. Zirvesinin açılışını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveyt ve ABD’nin Körfez’de uzlaşma sağlama çabalarını takdir ettiklerini belirterek, "Körfez ülkeleri arasındaki entegrasyon güçlendirilmelidir. Körfez liderleri, dayanışma ve istikrarı teyit eden bir açıklama üzerinde anlaştı" demişti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah yaptığı konuşmada, liderlerin zirve sırasında bildiri imzalamayı kabul ettiğini ifade ederek, "Zirve, ortak Körfez eylemimizi desteklemek ve bölge halklarının isteklerini gerçekleştirmek için yapılıyor" ifadesini kullanmıştı. Es-Sabah, Körfez liderlerini ortak bir bildiri imza koydukları için tebrik ederek, bunu “tarihi bir başarı” olarak nitelendirmişti. Zirveye, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Danışmanı Jared Kushner da katılmıştı.