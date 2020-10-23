Suudi Arabistan’ın ikinci kadın büyükelçisi Norveç’e atandı
SUUDİ ARABİSTAN’IN NORVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİNDE EMEL BİNT YAHYA EL-MUALLİMİ’Yİ GÖREVLENDİRDİ. EL-MUALLİMİ, SUUDİ ARABİSTAN’IN İKİNCİ KADIN BÜYÜKELÇİSİ OLDU.
Suudi Arabistan’ın Norveç Büyükelçiliğinde Emel bint Yahya el-Muallimi’yi görevlendirdi. El-Muallimi, Suudi Arabistan’ın ikinci kadın büyükelçisi oldu.
Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliğine Şubat 2019 tarihinde atanan Prenses Rima, Suudi Arabistan’ın ilk kadın büyükelçisi olmuştu. Suudi Arabistan, bu kez de Emel bint Yahya el-Muallimi’yi Norveç Büyükelçisi olarak atadı. El-Muallimi, Suudi Arabistan’ın yeni görevlendirilen diğer büyükelçiler ile birlikte online bir törenle Kral Salman’ın huzurunda yemin etti.
Suudi Arabistan’ın yeni Norveç Büyükelçisi Emel bint Yahya el-Muallimi, 20 yıllık kariyeri kapsamında Kral Abdülaziz Ulusal Diyalog Merkezi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev almıştı. El-Muallimi, Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu’nda Kuruluşlar Ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü yaptı.
El-Muallimi, Riyad’daki Princess Noura Bint Abdul Rahman Üniversitesi’nin sanat bölümünden lisans mezunu. El-Muallimi, ABD’de Denver Üniversitesi’nde kitle iletişimi ve gazetecilik bölümünde yüksek lisans yaptı.
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