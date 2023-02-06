Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.