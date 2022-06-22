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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara’da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi ziyareti çerçevesinde Ankara’ya geldi.

Politika 22.06.2022, 16:34 22.06.2022, 16:53
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara’da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca iki ülke arasında birçok anlaşmanın imzalanması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş ve birçok konuda görüşmeler gerçekleştirmişti. Öte yandan Veliaht Prens Selman, Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün’e de ziyaret gerçekleştirerek, iki ülkenin liderleriyle görüştü.

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