Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan, Sudan’da

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Farhan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Hartum’da Sudan Dışişleri Bakanı Omar Qamar Al-Din tarafından karşılandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, temaslarda bulunmak üzere Sudan’ın başkenti Hartum’a geldi. Faysal bin Farhan, Sudan Dışişleri Bakanı Omar Qamar Al-Din ve Hartum’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği üyeleri tarafından karşılandı. Sudan’a ilk kez gelen Bin Farhan, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El-Burhan ile görüşme yapması bekleniyor. Suudi Dışişleri Bakanı’nın ziyareti kapsamında, Hartum ve Riyad arasında iki ülke halklarının güvenliği ve iyiliği için anlaşmaların imzalanması bekleniyor.