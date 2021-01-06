Sürpriz ziyarette ne konuştular?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yıl ağustos ayından sonra ikinci kez MHP lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Erdoğan, ağustos ayında, Bahçeli’yi, sivil araçla ziyaret etmişti.

Erdoğan, bu ziyaretinde ise Cumhurbaşkanlığı makam aracını kullandı. Bahçeli, ziyarette, Erdoğan’ı kapıda karşılarken, görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Son olarak geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki Kültür ve Sanat Ödülleri öncesinde bir araya gelen iki liderin, dünkü görüşmesinde ise bu yıl yaşama geçirilmesi planlanan yargı ve ekonomi alanındaki reformlar ele alındı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, görüşmede, Erdoğan’ın “Hukukta Reform” paketi ve “ekonomi reform paketi” ile ilgili Bahçeli’yi bilgilendirdiği ifade ediliyor.

SİYASİ PARTİLER YASASI

Görüşmede, Doğu Akdeniz’de yürütülen doğalgaz sondaj aramaları da gündeme geldi. Liderler ayrıca, Libya’daki son durumu da ele aldı.

Görüşmede, AB ve ABD’nin yeni başkanı Biden ile yeni dönemde atılacak adımlar da gündeme gelirken, TBMM çalışmaları da ele alındı. Başta Siyasi Partiler Yasası olmak üzere, bir dizi yasa teklifinin bu yıl TBMM’nin gündemine gelmesi bekleniyor. Bahçeli’nin görüşmede Erdoğan’a, “tam destek sözü verdiği” kaydedildi.