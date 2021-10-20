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Suriye ve Irak tezkereleri TBMM’de

Suriye ve Irak’a sınır ötesi operasyonun 2 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere TBMM Başkanlığına sunuldu.

Politika 20.10.2021, 10:57
Suriye ve Irak tezkereleri TBMM’de

Suriye ve Irak’a sınır ötesi operasyonun 2 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere TBMM Başkanlığına sunuldu.

Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının yer aldığı tezkerede, Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi. Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı her türlü tedbiri almak amacıyla tezkerenin iki yıl daha uzatılması öngörülüyor.

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