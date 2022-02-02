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Suriye Milli Ordusu El Bab’ta terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu
Suriye’de Milli Ordu, El Bab’ın batısındaki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini grad füzeleri ile vurdu.
Politika 02.02.2022, 21:51
Suriye’de Milli Ordu, El Bab’ın batısındaki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini grad füzeleri ile vurdu.
Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı roketli saldırısına misilleme yaptı. Milli Ordu, saldırıya karşılık El Bab’ın batısındaki terör örgütü YPG/PKK mevzilerine grad füzeleri fırlattı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin bugün gerçekleştirdiği roketli saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralanmıştı.