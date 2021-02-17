Suriye Devlet Başkanı Esad’dan Kuzey Kore’ye tebrik mesajı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kuzey Kore’nin önceki lideri Kim Jong-il’in doğum yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kore’ye tebrik mesajı gönderdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a babası Kim Jong-il’in doğum yıldönümü nedeniyle tebrik mesajı gönderdiği bildirildi. Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yer alan haberde, mesajda Esad’ın, Kim Jong-un’a ve onun aracılığıyla Kuzey Kore halkına içten tebriklerini ilettiği ifade edildi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne eski liderler Kim İl-sung ve Kim Jong-il’in istediği doğrultuda daha fazla ilerleme, refah ve gelişim dilediği kaydedilen Esad’ın, iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ve karşılıklı işbirliğini her alanda geliştirme arzusunu ifade ettiği bildirildi. Esad’ın mevcut lider Kim Jong-un’a da sağlık ve mutluluk dilediği açıklandı.

Görevi oğlu devralmıştı

16 Şubat 1941’de doğan eski Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-il, Ulusal Savunma Kurulu Başkanı, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Halk Ordusu Başkomutanlığı görevlerini yürütmüştü. Kim Jong-il’in 17 Aralık 2011’deki ölümünün ardından görevi, ülkenin mevcut lideri Kim Jong-un devralmıştı.