Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 6. turu Cenevre’de başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde Suriye Anayasa Komitesi’nin 6. tur görüşmeleri başladı. Komite müzakereleri BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in arabuluculuğunda gerçekleştirilirken, 6. tur toplantılarının ana gündemi "Yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" olarak açıklandı.

Esad rejimi, Suriye muhalefet temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan, anayasanın yazımından sorumlu taraflar İsviçre’nin Cenevre’de bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’ndeki Suriye Anayasa Komitesi’nin 6. tur görüşmeleri, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında başladı.

Suriye Anayasa Komitesi bünyesinde rejim, Suriye muhalefet temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 45 kişilik komisyon yeni anayasanın taslak metni üzerinde çalışacak. Bugünkü toplantıda birlikte çalışmaya bağlılığın ve birlikte çalışma usullerinin ele alınması planlanıyor.

Konuya ilişkin dün basın toplantısı düzenleyen BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Suriye’de yeni bir anayasa için taslak hazırlama sürecini ilk kez başlatıyoruz" dedi. Suriye’de çözümün aciliyeti bakımından insani duruma vurgu yapan Pedersen, "İnsani yardıma muhtaç 13 milyondan fazla Suriyeli var ve yüzde 90’a yakını yoksulluk sınırının altında yaşıyor. BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığım son brifingde durumu anlattım. Güvenlik Konseyi’nde şimdi bir araya gelmemiz ve bu süreci ilerletmek için Suriye halkının yararına gerçek bir süreç başlatmamız gerektiğini yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Cenevre’de başlayan görüşmelerden çıkabilecek sonuçların Suriye’nin geleceğinde ne gibi roller oynayacağı tarafların uzlaşması ve yapılan uzlaşmaya riayet etmelerine bağlı olacak.