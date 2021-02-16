Süleyman Soylu ve Hulusi Akar Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Ziyaretin konusu Pençe Kartal 2 Harekatı olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirdiği harekata ilişkin CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na bilgi verilecek.

PKK tarafından kaçırılan ve esir tutulan aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 13 vatandaş harekat sırasında mağarada katledilmişti. Başkan Erdoğan, PKK'nın bu kanlı infazına çok sert tepki göstermiş, TBMM'de de gerekenin yapılması, durumun iyi anlatılmasını istemişti.