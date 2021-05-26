Süleyman Soylu rest çekti!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimin terör örgütleriyle, kimin suç çeteleri ile yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü memleketimiz görüyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nn da arkasında olduğunu belirterek "İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız, yanında olacağız. Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız'' şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından kısa bir süre sonra kendi Twitter adresinden bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" dedi.