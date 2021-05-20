Süleyman Soylu 'operasyon başlattım' dedi, Köfteci Yusuf gündem oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı TRT Haber yayınında Sedat Peker'in videolarıyla ilgili değerlendirme yaparken bakanlığı döneminde yapılan 'mafya operasyonları'nı da anlattı.

“Organize suç örgütleri gayri nizami harbin aparatıdır” diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı: “Coğrafyamızdaki ve dünyadaki en büyük mafyaları Türkiye'nin üzerine saldılar. Kılıçdaroğlu eğer FETÖ'cülerin ağzına bakmaz da devletin bilgilerine müracaat ederse bu bilgileri veririm. Balkanların en büyük mafyası Türkiye'deydi, yakaladık.

Dava dilekçelerinde ifade ettim bir takım muamma işler var. Savcı beni çağıracak. Biz namusumuzu bu işte kazanmadık. İftiraların yalanların, birtakım operasyonları karşısında kalabilirsiniz. Allah iftiradan korusun. Tekrar söylüyorum hayatımda en nefret ettiğim mafya tipi yapılanmalardır. Bunları silip süpürmek bizim namusumuzdur. Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım, hepsi var. İstanbul'un başlangıcını bilmiyorum ama operasyona çeviren benim.”

Bakan Soylu'nun "Köfteci Yusuf operasyonu"ndan bahsetmesinin ardından, konu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Soylu'nun açıklamalarının bu bölümü 'Köfteci Yusuf' başlığıyla, birinci sıradaki 'Sedat Peker' başlığının ardından Twitter'ın en çok konuşulanları arasında ikinci sırada yer aldı.