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Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"

Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"

Politika 20.10.2021, 12:30
Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"

Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu

- Süleyman Soylu:

- "Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin değil bu coğrafyanın büyük devrimcisidir"

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