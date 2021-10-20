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'Avrupa'nın bütün altyapısının yenilenmeye ihtiyacı var; Türk müteahhitler bu yatırım imkanlarını değerlendiriyor'
Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"
Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"
Politika 20.10.2021, 12:30
Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu
- Süleyman Soylu:
- "Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin değil bu coğrafyanın büyük devrimcisidir"