Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu

- Süleyman Soylu:

- "Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin değil bu coğrafyanın büyük devrimcisidir"