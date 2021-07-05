Süleyman Soylu istifa etti mi?

AKP’nin 23. dönem Elazığ milletvekili Feyzi İşbaşaran’dan sosyal medyaya bomba gibi düşen bir kulis haber paylaşımı geldi. İşbaşaran twitter hesabından paylaştığı kulis habere göre Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Bir başka iddia ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye İçişleri Başkanlığı için iki isim önermiş

Feyzi İşbaşaran’ın sosyal medyada biranda gündem olan tweet’inde şun ifadelere yer verildi:

"KULİS BİLGİSİ:

-Süleyman Soylu istifa etmiş (Affını istemiş)

-Erdoğan, İçişleri Bakanlığı için D.Bahçeli’ye iki isim önermiş"

Sözcü'nün ulaştığı bakanlık yetkilileri ise istifa bilgisinin doğru olmadığını söyledi.

Soylu dün Bitlis’te Gazitepe üs bölgesini ziyaret etmiş, güvenlik toplantısına katılmış, bir süre önce açılan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni geçmişti. Ziyarete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu katılmıştı.