Süleyman Soylu'dan Sayın Ali Yerlikaya'ya tebrik

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak yer alan Ali Yerlikaya’yı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Bir önceki dönem İçişleri Bakanı olarak görev yapan Süleyman Soylu yeni kabinede İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Ali Yerlikaya’yı tebrik etti. Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı Kabinesi’ni tebrik ediyorum. Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun.”