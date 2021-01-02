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Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Politika 02.01.2021, 10:47
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Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '' Akşener’in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti... Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah’ın gücüne gider. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır... Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı... Allah kurtarsın.'' ifadelerini kullandı.
Semiha 2 saat önce
Meral Hanım dogru ifade etmiş.Sizin göreviniz korumak.Kul hakkına gelince Eyt dir. Yaşa taktığınız insanlardır. 12 yılı helal etmiyorum.Kaldı 2,5 yılım.Eyt nin çıkması umurumda bile değil artık.Haksız yere yurtdışında 15-20 gün çalışıp toplu para ile emekli ettiginiz kişilere bağlanan maaslarda da hakkımız var. Allah hepsinin hesabını sorsun size. Tazminatlardan kestiğiniz 5 yıl dolduğu için mahkemelercede ret edilen gelir vergilerini alamadığımız içinde hakkımı helal etmiyorum.En büyük kul hakkı sizin üzerinizdedir.Ben hayatımda belirli zümreyi kapsayan kanun çıkarıldıgını, sadece sizin 18 yılınızda gördüm.Kurumlara yaptığınız atamalarda ilginç.Artık chp den nefret etmiyorum. Siz konuşun doğruları görme fırsatımız oluyor.
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