Süleyman Soylu'dan flaş iddia: Davutoğlu MYK üyelerine 'Hepinizi dinletiyorum' dedi

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

"Neler oluyorla alakalı kısa bir özet geçmek istiyorum. Olaylar başlayınca şunu söyleyebilirdim; "Hayatının ne olduğu belli olan birisinin iddialarının hepsi saçmalık. Muhattap değiliz" deyip bu meselede kenarda durabilirdim. 1 ve 2. videoda şahsımla alakalı birşey yok. Ben o zaman devreye girdim.

"Hepimiz eski Türkiye'yi biliyoruz. Bir siyasal tasarım, bir kötü plan bir kirli plan gördüm."

"Neredeyse herkese ipiniz elimde diyor ve bir sessizlik hakim. Neticede terörle mücadele etmişiz, teröre darbe vurmuşuz. Organize suç çetelerine darbe vurmuşuz. FETÖ ile mücadele ediyoruz ve Türkiye bütün bunlarla mücadele ederken birileri Türkiye'nin sahayı temizlemesinden ürkerek veya son kaleyi kaptırmamak için devreye giriyorlar."

"7 Haziran seçimleri gelmeden önce MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu'nun "Biz HDP ile Anayasa yapabiliriz" diye bir cümle çıktı ağzından. Seçim geçti hükümet kuramadı AK Parti.

Bugünkü gibi hatırlıyorum, ilk MKYK toplantısında, Deva Partisinin başkanı Ali Babacan o gün şunu söyledi; "Hiç bu işlere bakmamalıyız, hükümeti ayakta tutmalıyız". Dedim ki "Bizim sorunumuz bu değil, bizim sorunumuz demokrasiyi ayakta tutmak. Bu seçim tamamlanmamıştır, kampanya devam etmektedir" ve kasımda seçim oldu.

Sayın Davutoğlu ve ekibi CHP ile AK Parti iktidarı için mücadele yaptı, koalisyon için. Biz bir kısım arkadaşlarımız bunun doğru olmayacağını, bunun Türkiye'yi başka bir tarafa doğru getireceğini ortaya koyduk."

Peki dert ne? Dert Recep Tayyip Erdoğan. ABD'nin Avrupa üzerinden uyguladığı bir politikayı Türkiye'de hakim kılmak. Biz bunun doğru olmadığını, bunun yanlış olacağını anlattık. Bir ara Davutoğlu, tam anlamıyla dengesi kayboldu, "Hepinizin odalarında neler konuştuğunu biliyorum, dinletiyorum" dedi.