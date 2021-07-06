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Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında söylediği sözler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teşekkür mesajı geldi.
Politika 06.07.2021, 14:01 06.07.2021, 14:03
Bakan Soylu açıklamasında, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum.Allah razı olsun" dedi.
Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum.Allah razı olsun— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 6, 2021