Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!

Bakan Soylu açıklamasında, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum.Allah razı olsun" dedi.

Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum.Allah razı olsun — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 6, 2021