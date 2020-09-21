Süleyman Soylu bir kez daha Saygı Öztürk'ü eleştirdi!

Daha önce köşesinde kaleme aldığı bir yazı nedeniyle, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ü hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir kez daha Öztürk'ü eleştirdiği bir paylaşımda bulundu.

Soylu, Öztürk'ün adını zikrederek yaptığı paylaşımda, "Deveye 'Boynun neden eğri?' diye sormuşlar; 'Nerem doğru ki!' demiş Saygı Öztürk’ün bugünkü yazısındaki eğrileri düzeltmek için aşağıda, açıklama zorunluluğu doğmuştur" ifadelerini kullandı.

Öztürk, 20 Eylül tarihli yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dere yataklarına yapılan ev ve iş yerleri, altı boşalan menfezleri görmeyen siyasiler, işin kolayına kaçıyor, kaymakamı, alt derecedeki bazı kamu görevlilerini değiştirip sanki görevlerini yerine getirmiş oluyor. Giresun'da 4 askerimizin sele kapılması, toplam 14 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin sorumlusu olarak Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş gösterildi ve görev yerini değiştirildi. Günümüzdeki kaymakamın güvencesi yok. Atandığı ilçede kaymakamın görev süresi, hizmet bölgelerine göre farklıdır.

Ama şimdi atanan kaymakamı AKP yöneticisi beğenmezse sorgusuz-sualsiz görevden alıyor. Kaymakam, siyasetçilerin esiri edildi, üstelik dava açma yolu da tıkalı. Geçen hafta Giresun İl Özel İdare Müdürü Hüseyin Taşkın da görevden alındı. Giresun'un AKP'li milletvekilleri, neden alındığını sorgulamak yerine, “Hayırlı olsun” demekle yetindiler. İl Özel İdaresi'nin 126 milyon lira borçlanmasının sorumlusu olarak Genel Sekreter gösterildi. Oysa asıl sorumlunun sürekli “Şunu yapın, bunu yapın” diyen siyasetçiler ve onların her isteğini yerine getiren valilerdir."

Daha önce Soylu'nun hakaret ve tehditleri karşısında, katıldığı canlı yayında gözyaşlarını tutamayan gazeteci-yazar Saygı Öztürk, Sözcü gazetesindeki son yazısında Soylu'ya cevap vermişti.

Öztürk, "Meslek hayatımda, hiç 'Namussuzluk' yapmadım, kimse de yaptıramaz. Yazılarımda, haberlerimde, kitaplarımda kimseye iftira, hakaret, hele de 'Namussuzluk' olmamıştır. Hata yapınca özür dilemeyi de bilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Soylu, Öztürk'ün gazetesinde yayımlanan bir habere tepki göstermiş ve, 'namussuz', 'namus düşmanı' gibi hakaret dolu ifadeler kullanmıştı.

Soylu'nun tehdit boyutuna var paylaşımının nedeni ise, Öztürk'ün 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' başlıklı haberinde, Trabzon'da belediyenin işçi kadrosunda işe başlayan Ali Ayvazoğlu adlı kişinin bir milletvekili ile evlendikten sonra hayatında meydana gelen büyük değişime dikkat çekmesi oldu.

"İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" ifadelerini kullanan Soylu, daha önce de gazeteci Yıldız için ağır ifadeler kullanmıştı.

Soylu, Öztürk'ün gözyaşlarını tutamadığı KRT canlı yayını sırasında gazeteciyi ikinci kez hedef alan bir paylaşımda da bulunmuş ve bu kez, "#SAYGIsızÖZTÜRK 1- Haysiyet cellatlığı yaptın 2- Şimdi de yalan söylüyorsun Seni Türkiye’nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" diye yazmıştı.