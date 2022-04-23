Süleyman Soylu 2023'te oy kullanacak Suriyeli sayısını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram ziyareti için ülkelerine giden Suriyelerin geri gelmelerine gerek olmadığı yönünde bir açıklamasını değerlendiren Soylu, "Yaklaşık dört bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60’ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil. Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler." dedi.

Bakan Soylu ayrıca 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sığınmacıların da sayısını açıkladı.

Türkiye'de 200 bin 950 Suriyeli sığınmacının Türk vatandaşlığı aldığını belirten Bakan Soylu "31 Mart itibarıyla 200 bin 950 Suriye uyruklu, Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296’sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı. Türkiye’de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ”900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı” diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654." dedi.

NTV'nin canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

2019 seçimlerinde gündemde sanki Türkiye sığınmacıları kendi üretmiş gibi seçimin konusu hale getirildi. Muhalefet toplumu provoke etmek bunu bir siyaset haline getiriliyor. Alenen sığınmacı düşmanlığı yapılıyor. Türkiye'de 3 milyon 768 bin Suriyeli geçici sığınmacı var.

Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz. Biz tedbir almamış olsaydık bugün Türkiye'deki kaçak göçmen sayısı 10 milyonun üzerine çıkardı.

Türkiye yurt içinde tüm kaçak göçmenleri yakalıyor. Yakalanan 322 bin kişi geri gönderildi. Türkiye'den Avrupa'ya geçen kaçak göçmen sayısı toplam 638 bin kişi.

Yaklaşık 500 bin sığınmacı gönüllü döndü. Sığınmacılar gönüllü olarak geri dönmeli. Zorla gönderildiğinde uluslararası anlaşmalar ihlal edilmiş olur. Peki nereye geri döndüler? Bizim oluşturduğumuz güvenli bölgeye döndüler. Eleştirenlere soruyorum eğer TSK güvenli bölgeyi sağlamamış olsaydı sığınmacılar nereye dönecekti?

İdlib, Cerablus bölgesi... Buralarda biriket ev projesi yapıldı. Aileler yerleştirildi. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. Güvenli bölgeyi Türkiye'deki Suriyelilerin yaşayabileceği, ekmek paralarını kazanabileceği bir yer haline getirmeye çalışıyoruz.

Bir ülkenin göçmen politikası konusunda ne yapması gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Sınırımızın içince ve içinde kamplar oluşturduk. Göç merkezlerimizi ve geri gönderme merkezlerimizi kurduk.

Bizim orada iç içe olduğumuz bölgeler var. Ticaret yapılan bölgeler var. Bahçeli'nin de ifade ettiğimi gibi "madem bayramda gidiyorlar orada kalsınlar" gibi. Milletimiz tarafından da bu söyleniyor. Yaklaşık 2-3 bayramdır pandemi nedeniyle biz bu gidişleri durdurmuştuk zaten. Öncesinde açmamızın sebebiyse şuydu, gitsinler güvenli bölgeleri görsünler ve yüzde 60'ı kaldı. Valiliklerimize bildirdik, bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek.