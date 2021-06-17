Süleyman Demirel ölümünün 6. yıldönümünde anılıyor

1924’te Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de doğan Demirel’in yarım asra yakın süren siyasi yaşamı 1962’de, Adalet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğiyle başladı. TBMM’ye, 10 Ekim 1965 genel seçimlerinde Isparta milletvekili olarak giren Demirel, seçimlerde Adalet Partisi’nin tek başına iktidar olması üzerine Türkiye’nin 12. Başbakanı oldu. 12 Eylül 1980’deki askeri müdahale üzerine görevden uzaklaştırıldı ve 7 yıl yasaklı olarak siyaset dışı kaldı. Kendi deyimiyle 6 kez hükümetten giderken, 7 kez de hükümet kurmayı başaran Demirel, TBMM tarafından 16 Mayıs 1993’te 9. Cumhurbaşkanı seçildi. 16 Mayıs 2000’de görev süresini tamamladı. Demirel Ankara’da 17 Haziran 2015’te, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.