Sudan’da RSF, ABD’nin 24 saatlik ateşkes çağrısını kabul etti

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul etti.

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken, iki tarafın da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettikleri açıklandı. Sudan’da Ordu Generali Shams El Din Kabbashi, ateşkesin yerel saatle 18.00’de başlayacağını ve kararlaştırılan 24 saati aşmayacağını söyledi.

RSF lideri General Mohamed Hamdan Dagalo da, RSF’nin sivillerin güvenli geçişini ve yaralıların tahliyesini sağlamak için 24 saatlik ateşkesi onayladığını söyledi.

Sudan’da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla birliklerin orduya katılmasını istiyor. RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

ABD, Çin, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği, taraflara bölgede istikrarsızlığı artıran çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Mısır ve Güney Sudan taraflar arasında arabuluculuk yapmayı teklif etmişti.